Conferenza stampa a Formello per il neo laziale Matias Vecino, svincolatosi a parametro zero dall'Inter dopo il mancato rinnovo di contratto. Ecco le sue parole raccolte da TMW.

Come ti hanno accolto i compagni? Hai parlato con Sarri?

“L’impatto è stato molto buono. Non avevo giocato con nessuno di loro ma li conoscevo. È stato bello. Sarri mi conosce bene, abbiamo lavorato anni fa, sa quali sono le mie caratteristiche. Vengo a dare un mano, mi metto a disposizione, poi sarà il mister a scegliere il momento e le partite in cui giocare”.

Credi che hai la Lazio nel destino? Nel 2018 hai segnato un gol pesante contro la Lazio…

“I compagni sono fortissimi, so bene dove sono arrivato e sì, credo sia nel destino. Altre volte ci siamo avvicinati, ma non si è mai concretizzato nulla”.