I novanta minuti trascorsi in panchina da Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij durante l'ultima gara di Nations League dell'Olanda contro la Polonia sono diventati un argomento di discussione durante la conferenza stampa a cui ha preso parte oggi Virgil van Dijk, l'unico centrale sicuro di un posto da titolare nella testa di Louis van Gaal: "Penso che a questo punto del percorso tutti conoscano il proprio ruolo in squadra, l'allenatore è stato molto chiaro su questo tema - le parole del centrale del Liverpool -. Nel loro caso non è una cosa facile da affrontare, ma saranno sempre lì quando avremo bisogno di loro. Aiuteranno la squadra dando il loro contributo, questo è importante per avere successo".