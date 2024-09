Eddie Anthony Salcedo Mora riparte dal campionato greco, trasferendosi all'OFI Creta. Le indiscrezioni giornalistiche delle scorse ore trovano conferma ufficiale nell'annuncio del club nerazzurro, che in una nota pubblicata attorno alle 20.30 informa che l'attaccante classe 2001 lascia Milano in prestito fino al 30 giugno 2025.

