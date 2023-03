Questo nuovo accordo contribuirà ad aumentare la visibilità del marchio Ria in Italia e a livello internazionale, sfruttando l’ampia community globale dell’Inter, che conta più di 500 milioni di tifosi distribuiti in tutti i continenti. L’ampia fanbase nerazzurra si unisce così alla rilevanza globale del brand di trasferimento di denaro di Euronet, che è presente in oltre 180 paesi.

“È per noi un grande piacere accogliere Ria Money Transfer nella famiglia di partner nerazzurri. Siamo molto soddisfatti che un brand globale e con già una grande rilevanza nel mondo del calcio internazionale abbia deciso di unirsi al nostro Club per aumentare la propria visibilità in Italia e non solo. Questo accordo ci permette di unirci a un brand che, come noi, ha il valore di apertura verso il prossimo nel proprio DNA e questo è motivo di grande orgoglio", ha commentato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

"Siamo orgogliosi di essere partner di un club così storico e di successo. Questa nuova partnership è naturale, viste le somiglianze tra la storia dell'Inter e la nostra. Il segmento di trasferimento di denaro di Euronet si fonda sui valori di apertura, passione e lavoro di squadra e ci impegniamo affinché i nostri clienti, che spesso si trovano lontani da casa e dalla famiglia, possano ottenere un futuro migliore", le parole di Juan Bianchi, CEO del segmento di trasferimento di denaro di Euronet.

Grazie a questa partnership, Ria avrà visibilità sui LED a bordocampo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter di Serie A e Coppa Italia, sui canali digitali del Club e attraverso ulteriori iniziative che verranno svelate nel corso della stagione.

