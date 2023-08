Robin Gosens lascia ufficialmente l'Inter per accasarsi all'Union Berlino. Il club nerazzurro dà notizia del passaggio al club tedesco dell'esterno di Emmerich am Rhein con una nota sul proprio sito ufficiale: "Arrivato nel gennaio 2022, Robin Gosens saluta l’Inter dopo una stagione e mezzo. In nerazzurro ha collezionato 58 presenze realizzando 5 reti. Tra i gol più importanti ci sono sicuramente quello realizzato a Barcellona, durante la fase a gironi della scorsa Champions League e quello segnato nel derby contro il Milan, nella semifinale di Coppa Italia 2021/22. In nerazzurro ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. A Gosens vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Robin!".

