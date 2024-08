Termina con un'altra vittoria, questa volta in rimonta, la seconda e ultima amichevole in programma tra la Nazionale italiana Under 19 e i pari categoria della Slovenia. Ad Ajdovščina, gli azzurrini incassano l'1-0 avversario, firmato dal neo-interista Luka Topalović al 29', prima di ribaltare il risultato grazie alle reti messe a segno dal centrocampista della Juventus Valdes Ngana al 41' e dal trequartista nerazzurro Giacomo De Pieri al 61'.

"Ci siamo confermati dal punto di vista dell'approccio , che è stato ancora una volta positivo - la sottolineatura a fine partita del tecnico azzurro Alberto Bollini -. Due giorni fa, a Manzano, abbiamo ottenuto una vittoria netta, mentre oggi abbiamo dovuto rimontare. I ragazzi sono stati bravissimi a non perdere lucidità quando siamo andati sotto, continuando a giocare seguendo i nostri principi. Al di là delle due vittorie, che fanno piacere, è stato un ottimo raduno, specialmente in considerazione del fatto che siamo in un momento della stagione in cui è difficile avere i 90 minuti nelle gambe".

