Manca sempre meno all'esordio sulla panchina della Nazionale turca di Vincenzo Montella, che domani guiderà Hakan Calhanoglu e compagni nella difficile trasferta in Croazia. E proprio parlando dell'interista, l'Aeroplanino ha chiarito come lo vuole inquadrare dal punto di vista tattico: "Adesso ha raggiunto un livello tale che può giocare sia da 6 che da 10, è in grado di fare entrambi i ruoli - le parole del ct dei turchi -. Negli ultimi tempi è diventato più attivo davanti alla difesa a tre, vediamo che lì sta giocando bene. Penso però che giocherà molto bene anche davanti a una linea a 4. Dal mio punto di vista, dobbiamo guardare al calcio come a un gioco collettivo più che individuale, la cosa più importante è poter far coesistere i giocatori".

