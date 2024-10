A margine della storica vittoria della Turchia sul campo dell'Islanda in Nations League, İrfan Kahveci, autore del momentaneo 1-1, ha raccontato la sua gioia ai microfoni dei media locali: "È stato un viaggio difficile, il campo era in condizioni complicate, ma anche dopo essere andati sotto nel punteggio ho capito che avremmo vinto, uardando gli occhi dei miei compagni. È stato fantastico per me segnare gol in entrambe le partite (aveva messo il suo nome a referto anche col Montenegro, ndr)".

Quanto al gol annullato ad Hakan Calhanoglu, per un doppio tocco al momento del tiro di rigore, Kahveci ha aggiunto "Ho detto ad Hakan che sono cose che succedono. Era molto arrabbiato dopo la partita, ma alla fine ha segnato il secondo rigore. Quella è la cosa importante".

