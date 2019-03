Duvan Zapata va in pole position nella corsa al dopo Icardi. Lo scrive oggi Tuttosport, che spiega: "Il blitz di Piero Ausilio a Bergamo è un indizio e gli ottimi rapporti tra Steven Zhang e i Percassi possono fornire una prova attendibile sulle intenzioni dell’Inter - si legge -. Il colombiano, grazie agli insegnamenti di Gian Piero Gasperini, ha raggiunto il pieno della maturazione, ha una fisicità che ricorda quella di Romelu Lukaku (altro pallino del ds), può coesistere con Lautaro Martinez (qualità ritenuta fondamentale per Suning) e, soprattutto, segnando 21 gol, ha dimostrato di essere un numero uno pure sotto porta. Zapata, a differenza di Icardi, è il classico attaccante che sa far giocare bene una squadra e può fare le fortune di qualunque allenatore che siederà sulla panchina dell’Inter. In più ha una valutazione tale da permettere all’Inter di guadagnarci comunque dalla cessione di Icardi che - visto quanto sta accadendo - dovrà essere venduto giocoforza a una cifra molto inferiore rispetto ai 110 milioni della clausola. L’Atalanta infatti quest’estate ha strappato il colombiano alla Samp con la formula del prestito biennale (a 12 milioni) con altri 12 per il riscatto: Percassi a gennaio ha detto no a un’offerta da 40 milioni del West Ham ma la valutazione del cartellino non dovrebbe discostarsi di molto da quelle cifre. Il tutto senza dimenticare che Ausilio con l’Atalanta può anche ragionare su qualche contropartita che possa rendere ancor più economicamente sostenibile l’affare".

Anche per il quotidiano torinese, peraltro, l'affondo per una punta (Zapata, Dzeko o Lukaku) non escluderebbe l'arrivo a Milano di Paulo Dybala, magari in uno scambio con Icardi.

