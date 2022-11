"Il ko di Torino fa molto male perché l’Inter era in ripresa e in fiducia". Lo sottolinea Marco Tronchetti Provera , protagonista di un intervento a 'La Politica nel Pallone' durante il Gr Parlamento.

"La difesa si fa battere troppo e il vertice ora è troppo distante - prosegue nel day after dell'Allianz Stadium -. Perdere con la Juve fa male, soprattutto perché davanti si è fatto un buon calcio. Campionato? La distanza che c’è ora dal Napoli è importante, un distacco così in passato non è mai stato recuperato. Mettendo a posto la difesa ci si può avvicinare, ma è molto difficile. I 16 gol incassati sono troppi, serve una riflessione seria. Una difesa in passato di grande qualità oggi mostra limiti non accettabili".