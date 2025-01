Riccardo Trevisani, ospite di Radio 24 durante 'Tutti Convocati', si è soffermato sulla Supercoppa tra Inter e Milan. Di seguito la sua analisi: "Non era semplice cambiare Fonseca, avevano preso una strada sbagliata. Le colpe sono anche di chi lo ha preso, mandato via in ritardo e dei giocatori che non si impegnavano. Detto ciò, a Roma litighi con Dzeko, al Milan con Theo e Leao, qualcosa vorrà dire".

L'analisi prosegue: "Mi fa ridere chi parla di crisi Inter e le critiche a Inzaghi. La Juve per il quarto posto deve giocarsela col Milan, ma deve fare certamente di più, di diverso per invertire questo trend, sia il reparto giocatori che l'allenatore".