"Veniamo da una partita tiratissima tra Napoli e Inter di sabato scorso. Partita che ha lasciato abbondantemente in gioco entrambe le squadre per la lotta scudetto, intanto l’Atalanta aveva pareggiato col Venezia", ha detto Riccardo Trevisani, presente nel salotto di SportMediaset per fare un punto della situazione dopo lo scontro per la lotta al vertice di sabato scorso tra la squadra di Conte e Inzaghi.

"È chiaro che la prestazione del secondo tempo dà fiducia al Napoli perché ha fatto una seconda parte di gara molto, molto buona - ha continuato -. L'Inter si è trovata in vantaggio con la punizione di Dimarco e poi è arretrata piano piano in difesa, ha perso giocatori per infortunio e il Napoli ha fatto meglio. Secondo me è un pareggio che ci sta alla fine, come lo era stato all’andata, dove era andato in vantaggio il Napoli, l’Inter ha recuperato e poi aveva fatto meglio la squadra nerazzurra. C’è equilibrio e c’è equilibrio in un campionato bellissimo, dove bisogna stare anche attenti all’Atalanta perché nei finali di stagione fa sempre molto bene. Sarà divertente, chiaro è che c’è una differenza che è legata a quello che saranno le prossime partite di Inter e Napoli".

Sugli impegni delle due squadre all'orizzonte:

"Nel prossimo mese ci aspettano partite bellissime, l’Inter ha anche due gare in Champions League che il Napoli non ha e su questo può gestirsi meglio. Inzaghi avrà da pensare alla Champions e tra l’altro col Feyenoord non avrà esterni a parte Dumfries e in più ha l’Atalanta che fa più paura rispetto al Milan, che dovrà affrontare il Napoli. Sul calendario il Napoli ha qualche vantaggio sia per numero di partite sia per avversari da affrontare che possono portare, all’Inter, ulteriori problemi. Il tema dei calendari sta diventando determinante nel calcio di oggi".

