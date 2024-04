Intervenuto a 'Fontana di Trevi' su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha incensato il gioiellino dell'Inter in prestito al Monza, Valentin Carboni. Sull'attaccante classe 2005, il telecronista di Mediaset non ha dubbi: sarà un crack. Di seguito le sue parole.

"Lo dico adesso che sta giocando poco e non sta facendo grandi cose e sicuramente penserete che sono matto. Ma Valentin Carboni, del fratello piccolo dicono sia ancora più forte ma prima lo vorrei vedere e poi se ne parla, rischia di fare una carriera più grande di quello che pensiamo. E lo dico non pensando inizialmente che potesse essere al livello di un Soulé e invece, dopo qualche approfondimento, dico che secondo me questo ragazzo ha una capacità di unire tecnica e gamba che lo porterà a livelli altissimi. Ha avuto anche modo di assaggiare l’Argentina… Non so se all’Inter possa far comodo, perché col 3-5-2 con le pressioni che ci sono in nerazzurro, non so se è già il momento. Ma in una Fiorentina ad esempio, squadra di medio-alto livello, gli consegnerei le chiavi dell’attacco. Sarebbe un crack".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!