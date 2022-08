Dopo una partenza un po' a rilento, condizionata dall'infortunio accusato in Inter-Samp sul traguardo della scorsa stagione, Ivan Perisic è tornato ai livelli che gli competono nelle ultime due partite giocate con la maglia del Tottenham. Guadagnandosi in questo modo la fiducia di Antonio Conte che, dopo l'assist decisivo fornito su corner a Kane per il 2-2 contro il Chelsea, lo ha premiato con la prima titolarità in maglia Spurs: "Nel secondo tempo ho rivisto il Perisic che conoscevo all'Inter - ha detto il manager salentino a margine della vittoria sul Wolverhampton -. E' molto importante per noi, è un giocatore con grande esperienza che ha vinto tanto in passato".