Molti tifosi della Lazio si sono scagliati contro Simone Inzaghi e il suo atteggiamento al momento dei sei gol segnati dall'Inter, accolti dall'ex tecnico biancoceleste con dei gesti che sono stati ritenuti irrispettosi verso il proprio passato. A smontare la sterile polemica, però, ci pensa un altro ex laziale come Fernando Orsi ai microfoni di Radio Radio: "Il rispetto nel calcio si dimostra in un altro modo, non certo fermandosi o dicendo alla squadra di non segnare più. Inzaghi non ha mancato di rispetto a nessuno e non ha rinnegato il suo passato alla Lazio. Inzaghi non ha colpe, ma ha il merito di aver vinto una partita in quel modo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!