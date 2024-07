"Ho sempre sognato di essere come Adriano" aveva detto Marcus Thuram alla vigilia dello scorso Inter-Napoli. È un 9 ma porta il 10 brasiliano nel cuore l'attaccante francese di Simone Inzaghi che a breve farà ritorno ad Appiano Gentile dopo le fatiche dell'Europeo e le meritate vacanze arrivate all'indomani di una stagione lunga, ricca di emozioni ma stancante. Dopo il deludente percorso in Germania con la Francia ma l'entusiasmante prima stagione sotto l'ombra della Madonnina, il Tikus si sta godendo qualche momento di relax per ricaricare le energie prima della nuova stagione come mostra lo stesso attaccante con alcuni scatti pubblicati sui social, scatti tra i quali ne compaiono un paio con la maglietta dell'Imperatore.