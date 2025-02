In mezzo alle tante potenziali operazioni in entrata che l'Inter potrebbe effettuare a partire da giugno, l'Inter non si fa sfuggire un piccolo dettaglio: la clausola rescissoria di Marcus Thuram, quegli 85 milioni che considerato il rendimento dell'attaccante francese potrebbe non essere poi un ostacolo così insormontabile per i top club internazionali, nonostante possa ancoraessere difficile trovare chi riesca a versarla in un’unica soluzione. Ma per Sky Sport Insider, il francese sta crescendo sempre di più e tutto il mondo si sta accorgendo di lui.

Tikus ormai è diventato un fattore per Simone Inzaghi, con la sua potenza, le sue abilità e la sua costante presenza in zona gol. Per questo motivo, l’Inter a fine stagione potrebbe decidere di blindare ancora di più il suo gioiello, magari togliendo la clausola per togliere ogni appetito alle potenziali concorrenti e per costruire intorno a lui e Lautaro Martinez l’attacco del futuro.

