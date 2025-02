Sorrisoni per Marcus Thuram che nella giornata di oggi ha finalmente ritrovato i compagni, con i quali ha svolto metà allenamento. Arrivato ad Appiano Gentile per il ritrovo post-Genoa e alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Lazio, l'attaccante nerazzurro si è presentato con un look nuovo di zecca. Treccine afro per il francese, apparso di recente con il capello un po' più incolto del solito probabilmente per poter intrecciare meglio i capelli in vista della capigliatura sfoggiata oggi alla Pinetina, immortalata dai fotografi quotidianamente al seguito dei campioni d'Italia.

"Pioggia di vibes milanesi" scrive l'Inter a corredo di una foto pubblicata sui social che ritrae il Tikus con tanto di sorriso sulle labbra. Thuram quasi certamente domani salterà la sfida di Coppa Italia, con l'obiettivo di tornare in forza per il Napoli.

