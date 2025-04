Benjamin Pavard, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni della UEFA, ha descritto i suoi compagni di squadra.

BARELLA - "Pura energia. Questo ragazzo ha troppa energia, dalle 8 del mattino alle 20 di sera non si ferma mai - ha spiegato il difensore francese -. È sempre sorridente e ha molta energia. Non so come faccia perché a volte arrivi la mattina, sei stanco, tranquillo, ma lui no, non si ferma mai".

MKHITARYAN - "Intelligente. È molto intelligente. In campo è un giocatore migliore della media, ma non te ne rendi conto. Per me è un esempio perché è professionale, lui è fantastico e inoltre è un bravo ragazzo".

CALHANOGLU - "Dj. È il dj della squadra. Quando sono entrato per la prima volta nello spogliatoio, c'era musica. Fondamentalmente è un dj, sa suonare la musica francese, tedesca, inglese, turca, tutto".

BASTONI - "Rilassato. È una persona molto posata, calma, serena e soprattutto è un grande giocatore. È umile, lavora duramente".

THURAM - "Pazzo. È un tipo pazzo, te lo dico e te lo giuro, dovreste conoscerlo. È un tipo davvero eccezionale".

TAREMI - "Taremi, gentile. Ha un viso gentile, è sempre cortese con tutti".

SOMMER - "Un modello. Quando posta tutte quelle foto su Instagram! Ho trascorso con lui sei mesi al Bayern, è un tipo tranquillo. Gli piace postare foto e quando lo fa si sistema prima bene i capelli".

BISSECK - "Allegro. È sempre col sorriso, ha la gioia di vivere, davvero una bella persona".

LAUTARO - "Toro. È un toro in campo, il suo modo di correre. Fisicamente è ben strutturato, il suo soprannome si sposa bene con lui".