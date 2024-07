Nonostante sia ancora a godersi le vacanze, Marcus Thuram non si perde nemmeno un aggiornamento legato alla sua Inter. E quando può, coglie anche l'occasione per farsi burla a distanza dei compagni di squadra. Questo è quanto accaduto, per esempio, a Federico Dimarco, autore ieri del gol del 3-0 nell'amichevole tra Inter e Las Palmas. Commentando il video postato su Instagram dal club nerazzurro, il francese minimizza scherzosamente l'impresa dell'amico e compagno di squadra: "Voleva crossare", il suo commento.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!