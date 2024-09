A Marcus Thuram è bastata una stagione a Milano per diventare un uomo derby. L'attaccante francese ha segnato infatti un gol in entrambe le partite giocate contro il Milan in Serie A nella passata stagione: il primo nel 5-1 dell'andata, l'altro nell'1-2 del girone di ritorno che ha consegnato all'Inter la seconda stella.

Gli unici due giocatori in grado di trovare la rete in ciascuno dei loro primi tre Derby della Madonnina disputati con la maglia dell’Inter in campionato nell’era dei tre punti a vittoria sono stati Ronaldo (tra il 1997 e il 1998) e Romelu Lukaku (tra il 2019 e il 2020).

