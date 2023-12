Dopo il triplice fischio di Fabio Maresca, Marcus Thuram, grande protagonista del match col gol del definitivo 2-0 come ciliegina, arriva in postazione DAZN per commentare a caldo l’esito dell’incontro dal prato dell’Olimpico:

Sai cosa significa ‘La capolista se ne va’?

“No, non ho sentito… Se quattro punti di vantaggio dalla Juve sono tanti non lo so, abbiamo fatto una bella partita ma il campionato è lunghissimo”.

Ma ti aspettavi di essere così centrale nell’Inter in poco tempo?

“Io provo sempre ad aiutare i compagni, poi se riusciamo a vincere sono felice”.

Però eri più felice dell’assist di Barella?

“Lui mi piace molto, se riesco a ricevere un assist da lui sono felice”.

Com’è il gruppo Inter?

“Un gruppo cui piace giocare e allenarci insieme, ci amiamo come fratelli”.

