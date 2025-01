Poco prima del calcio d’inizio di Lecce-Inter, Marcus Thuram arriva in postazione Sky Sport per la consueta presentazione del match.

Come sta questa Inter? C’è il rischio di avvertire fatica visto il calendario difficile?

“No, in Serie A e in Champions sono tutte partite difficili. Poi però abbiamo una grande rosa e possiamo giocare tutti, come stiamo facendo”.

Quali sono le difficoltà di oggi?

“Il Lecce è una squadra che gioca per salvarsi, è sempre difficile giocare in campi così. Dobbiamo prendere subito la partita in mano e fare le cose giuste”.

Come si fa a giocare liberi di testa senza guardare il calendario?

“Giocare a calcio come abbiamo fatto sin da bambini e come facciamo ora in Serie A. Con la stessa gioia e la stessa voglia".

