Vigilia del recupero con la Fiorentina per il Bologna, con il tecnico Thiago Motta che nella consueta conferenza stampa torna a toccare il tema Giovanni Fabbian: "Lui il piccolo Duncan Ferguson? Non mi piacciono i paragoni. Giovanni da quando è arrivato è cresciuto tanto, si allena forte, ha grandi caratteristiche tecniche e fisiche. Merito suo perchè sa che per partecipare deve alzare il livello, lo sta facendo e per questo ha più minuti".

