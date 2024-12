Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, prova ad ipotizzare le mosse di mercato delle squadre di Serie A a gennaio ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tra i nomi citati c'è anche quello di Milan Skriniar, accostato alla Juventus anche se ora sembra aver perso posizioni: "Non giocando spesso, penso vada alla ricerca di una squadra dove trovare più spazio. Non credo ci sia bisogno di presentare Skriniar: tutti sanno chi è".

Un difensore lo cerca anche il Napoli.

"lo prenderei Luiz Felipe dall'Arabia (è all'Al Ittihad, ndr): può giocare a 3 o a 4 ed è esperto. Un grande lavoratore che con Conte si troverebbe bene".

Per la corsa scudetto l'Inter ha bisogno di un rinforzo?

"Per me è la favorita così com'è: ha la rosa più forte e Inzaghi è uno dei migliori al mondo".

