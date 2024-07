Nel corso della conferenza stampa odierna, Murat Yakin, ct della Svizzera, ha spiegato i motivi della metamorfosi della sua squadra, arrivata ai quarti di finale di Euro 2024 battendo l'Italia dopo aver imposto l'1-1 ai padroni di casa della Germania nell'ultima gara del girone: “Durante le qualificazioni eravamo troppo sicuri di noi stessi. Anche il fatto di aver giocato in stadi vuoti o praticamente vuoti in Serbia, Andorra e Ungheria non ci ha fatto bene - il ragionamento del tecnico elvetico -. Ma la nostra qualificazione all'Europeo non è mai stata in pericolo; soprattutto, abbiamo potuto imparare la lezione prima di condurre discussioni fruttuose e prendere le giuste decisioni. E avere in squadra un campione d'Italia come Yann Sommer, un campione tedesco come Granit Xhaka, un campione inglese come Manuel Akanji e tre giocatori che hanno portato il Bologna in Champions League come Michel Aebischer, Remo Freuler e Dan Ndoye non è cosa da poco. Hanno saputo trasmettere agli altri la loro mentalità vincente".

