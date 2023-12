Dopo la sentenza di giovedì che ha di fatto tolto le barriere al progetto, emergono nuovi dettagli sui piani che A22, l'agenzia che sta curando la creazione della European Super League, ha in mente per la realizzazione del torneo continentale. Secondo le informazioni di Cadena COPE, l'intenzione del gruppo guidato da Bernd Reichart è quella di partire già nel 2025 con la creazione delle tre leghe Star, Gold e Blue, che comprenderanno complessivamente 64 squadre. Per la Blue League, il livello più basso, ci sarà un ricambio maggiore ogni anno visto che cambieranno 20 partecipanti su 32. C'è in mente di creare un progetto simile anche per il calcio femminile.

Per convincere i club ad aderire al suo torneo, A22 Management punta su un argomento particolarmente sensibile: nei 3 anni in cui il progetto sarà garantito, verranno messi sul tavolo 15 miliardi di euro, cinque a stagione, che arriveranno da diversi fondi di investimento europei e nordamericani. Al momento non vogliono soldi dal mondo arabo. Questo denaro verrà distribuito tra le squadre partecipanti, ma da esso andrebbero sottratti circa 400 milioni di euro, che saranno inseriti in un fondo di solidarietà con la formazione, il calcio amatoriale e il resto degli enti che non fanno parte del progetto. I 4,6 miliardi di euro annuali verrebbero distribuiti tra i partecipanti: sarebbe una cifra doppia rispetto a quella garantita dalla UEFA.

