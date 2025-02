Nel mercato di gennaio l'Inter ha chiuso un colpo per il futuro: Petar Sucic. Il centrocampista arriverà dalla Dinamo Zagabria in cambio di un assegno da 14 milioni di euro più un bonus da 2,5 milioni, a cui si aggiunge anche il 10% sulla futura rivendita.

Intanto nei prossimi giorni il classe 2003 avrà un primo assaggio di Inter e di Milano, dove è atteso per le visite mediche che (salvo sorprese) dovrebbero andare in scena nella giornata di venerdì. Poi Sucic tornerà in Croazia per continuare il recupero dall'infortunio e sposare definitivamente il nerazzurro a partire da giugno.

