Il sito Affaritaliani.it riporta le dichiarazioni rilasciate da Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, in merito agli ultimi risvolti sulla questione nuovo stadio a Milano, con il Milan che oggi ha comunicato ufficialmente al Comune l'interesse formale per La Maura lasciando spiazzato il sindaco Giuseppe Sala: "Il nervosismo mostrato dal sindaco davanti alla stampa è a dir poco tragicomico - le sue parole -. Per anni ha dormito su questa partita importantissima e ora si stupisce delle decisioni di Milan e Inter? Ma dice sul serio? Le società sono state ostacolate dal Comune con ogni tipo di mezzo ed è loro diritto prendere in considerazione altri scenari: Sala verrà ricordato come il sindaco che ha fatto scappare due club gloriosi a livello nazionale e internazionale. Il Meazza rimarrà una cattedrale nel deserto e il Comune perderà ogni anno 9 milioni di euro: Sala dica subito dove recupererà questi soldi, se dalle rette degli asili o dalle tasse sulla mobilità a cui ci ha purtroppo abituato. Sul nuovo stadio troppi intoppi e ritardi, causati internamente alla maggioranza, come le crociate ambientaliste dei Verdi e di parte del Pd , hanno portato a questo stallo poco edificante per una città all’avanguardia come Milano.