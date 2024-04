Comporre una squadra di calcio a 5 con i giocatori più forti della storia dell'Inter. Questa la richiesta fatta ad Hakan Calhanoglu durante un'intervista pubblicata sul profilo Instagram del club nerazzurro e di Copa 90: "In porta Julio Cesar, in difesa Lucio". Poi il turco ci ripensa: "Un solo difensore? Dico Materazzi". Quindi si passa all'altra metà campo: "Snejinder, Stankovic ed Eto'o in attacco". Una scelta che spiazza l'intervistatore, che stuzzica l'ex Milan: "Non Ronaldo o Adriano?". E Calha spiega la sua scelta, correggendosi: "Sì, lo so. R9 va bene, ma mi ha dato solo 5 opzioni. Ronaldo lo metto sempre, ma io gioco con due punte: facciamo che metto lui con Eto'o. Poi Snjeider, Materazzi e Julio Cesar".

