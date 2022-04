Intervistato dal Secolo XIX, Rey Manaj, che oggi affronterà l'Inter da avversario, parla anche della sua esperienza a Milano. "Centrare la salvezza con lo Spezia per me ora è l'obiettivo numero uno", dice l'albanese.

A 17 anni l'esordio con la maglia dell'Inter: quali ricordi?

"Con Mancini disputai 7 o 8 partite, fu un momento molto importante per me, la mia prima volta in Serie A un sogno fin da bambino, non posso che avere ricordi bellissimi di quella esperienza".