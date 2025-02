Luciano Spalletti è soddisfatto del livello del campionato italiano, con Inter, Napoli e Atalanta al momento al vertice della classifica e racchiuse nel giro di tre punti. Incalzato dai cronisti presenti presso la tenuta 'La Rimessa' di Montaione, il ct della Nazionale parla positivamente della Serie A e non solo: "Il campionato italiano è sempre importante, sempre livellato verso l'alto - le parole raccolte da TMW -. Non c'è un appiattimento verso il basso, io vedo sempre cose nuove. Può sembrare che ci siano molte squadre sotto il loro livello, ma è determinato anche dalla complicazione nel giocare contro squadre di seconda fascia. E' sempre difficile".

Lucio si sofferma poi sul Napoli, suo ex club ora guidato da Antonio Conte: "Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale, io personalmente faccio i complimenti a Conte non solo per i punti e per le vittorie, ma anche per quello che fa vedere la sua squadra. Il Napoli sa quello che vuole, sa stare in campo, mette in atto un piano che i giocatori sanno riconoscere ed è elaborato durante gli allenamenti. Oltre ad Atalanta e Inter il Napoli sarà lì a lottare fino in fondo, e magari con qualche altro passo falso può inserirsi ancora qualche altra squadra".

In chiusura l'immancabile passaggio su Napoli-Inter, big match della 27esima giornata di Serie A: "Sarà un bel duello, una bella sfida. Potrà dire molto della classifica e dello scorrere del campionato. Non vedo ancora l'Inter al top delle sue possibilità e siccome ha quel livello altissimo di potenzialità penso possa esprimerlo di nuovo da un momento all'altro. Il Napoli ha disputato partite straordinarie, al di là di qualche spezzone che non gli ha permesso di portare il risultato a casa. Conte gli ha trasferito una forza eccezionale, si vede il lavoro sul campo: quando perdono palla si riabbassano tutti, c'è l'uomo contro uomo appena perdono palla, hanno dribbling e tiro dal limite dell'area. L'Inter ha un trascorso che gli dà del vantaggio in queste sfide, però il Napoli è un'altra squadra forte".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!