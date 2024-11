Prima della partenza per Bruxelles e della partita di Nations League contro il Belgio, Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai canali ufficiali azzurri raccontando l'andamento di questi due giorni di lavoro a Coverciano: "Sono stati bellissimi, perché ho visto cose importanti. Ho visto i giocatori convinti delle loro qualità, non vediamo l'ora di giocarci queste due partite che ci diranno molto per il futuro".

Si aspetta di vedere il Belgio visto all'Olimpico?

"Mi aspetto di vedere l'Italia vista all'Olimpico. Se noi saremo quello che ho visto stamani e nelle precedenti partite, sarà difficile per chiunque giocare contro quest'Italia".

Si aspettava di essere a questo punto se ripensa alla vigilia della gara con la Francia?

"Mi aspetto sempre di acchiappare cose importanti, se no sarei il primo ad appiattire la testa e la possibilità di questi giovani calciatori che devono darci lo sbocco per diventare nuovamente una Nazionale fortissima".

Ha già scelto la formazione?

"Grossomodo è già scelta, poi un dubbio te lo porti fino all'ultimo. Però è ovvio che con due partite così ravvicinate, più che un dubbio è una cosa che è normale fare. Poi col passare delle ore si mette a posto".

Sarà l'impiego di Nicolò Barella nel ruolo di trequartista il dubbio di cui parla il tecnico di Certaldo?

