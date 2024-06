Luciano Spalletti si è concesso ai microfoni della Rai dopo l'eliminazione dell'Italia dagli Europei. La Nazionale azzurra è stata sconfitta 2-0 dalla Svizzera agli ottavi di finale.

Non è mai scattata la scintilla..

"Il gol nel secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo usciti dal campo e siamo stati poco incisivi. A fare la differenza è stato il ritmo, troppo inferiore al loro nel primo tempo. Anche nelle individualità c'era un passo differente nelle coppie e nelle situazioni individuali"

Anche come testa, come atteggiamento non è l'Italia che vuole lei

"La freschezza e la testa fanno la differenza. Stasera ho cambiato alcuni giocatori e ho fatto recuperare, in questo momento qui per troppi condizionamenti non siamo in grado di fare più di questo".

In vista del prossimo Mondiale la strada è lunghissima

"Questo discorso va affrontato piano piano, ci vuole più ritmo e più gamba. Più continuità, più sacrificio. In diversi non siamo stati continui a rosicchiare il metro e il centimetro. Non siamo arrivati nella condizione ottimale anche in virtù di come è finito il campionato".