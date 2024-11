La FIFA ha ufficialmente confermato le procedure e le test di serie per il sorteggio preliminare UEFA per la Coppa del Mondo FIFA 2026, evento in programma venerdì 13 dicembre e sarà trasmesso in diretta streaming su FIFA.com e FIFA+. Le nazioni partecipanti alla UEFA sono distribuite in cinque fasce e le squadre testa di serie sono composte dalle squadre dei quarti di finale della UEFA Nations League più le quattro nazioni meglio classificate.

IL COMUNICATO:

In seguito alla pubblicazione odierna del Ranking mondiale maschile FIFA/Coca-Cola, sono state confermate le teste di serie e le procedure per il sorteggio preliminare UEFA per la Coppa del Mondo FIFA 26.

Le squadre dei quarti di finale della UEFA Nations League, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, saranno raggiunte nella fascia 1 dalle nazioni UEFA meglio classificate, ovvero Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria, che si trovano nella fascia più alta per la prima volta dalle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA del 1986.

Le squadre rimanenti sono assegnate alle fasce (POT) da 2 a 5 in base al Ranking mondiale maschile FIFA/Coca-Cola, con la vittoria della Slovacchia sull'Estonia e quella della Repubblica Ceca sulla Georgia che assicurano a entrambe un posto nella fascia 2.

In base alle procedure di estrazione, l'estrazione inizierà con la POT 1 e continuerà con la POT 2 fino alla POT 5. Ogni urna verrà completamente svuotata prima di passare alla urna successiva. In generale, e per ogni urna, le squadre estratte verranno piazzate in ordine crescente dal Gruppo A al Gruppo L. Una spiegazione completa dell'estrazione e dei vincoli è dettagliata in questo documento.

Sorteggio preliminare UEFA per le 26 teste di serie della Coppa del Mondo FIFA

Ordinato in base al Ranking mondiale maschile FIFA/Coca-Cola

Pot 1: Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria

Pot 2: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Cechia e Norvegia

Pot 3: Scozia, Slovenia, Repubblica d'Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Israele

Pot 4: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia e Lituania

Pot 5: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino

Copertura in diretta su FIFA.com, FIFA+ e emittenti ufficiali

Le associazioni affiliate alla UEFA e affiliate alla FIFA scopriranno il loro percorso verso il rivoluzionario torneo presso la Home of FIFA a Zurigo, in Svizzera, alle 12:00 CET di venerdì 13 dicembre 2024. I tifosi di tutto il mondo potranno seguire l'estrazione in diretta su FIFA.com, FIFA+ e tramite i partner di trasmissione della FIFA.

L'espansione dell'evento di punta della FIFA in vista dell'edizione del 2026 ha visto aumentare il numero di posti per le squadre nazionali UEFA da 13 a 16. Sarà l'edizione più inclusiva del torneo finora, con un totale di 48 squadre per la prima volta.

La fase a gironi di qualificazione UEFA inizierà a marzo 2025 e si concluderà a novembre 2025. Seguirà un formato familiare, con 12 gironi da quattro o cinque squadre, e le vincitrici dei gironi si assicureranno un posto alla Coppa del Mondo FIFA. I quattro posti rimanenti saranno poi decisi a marzo 2026 in uno spareggio UEFA a 16 squadre che coinvolgerà le 12 seconde classificate della fase a gironi e le quattro vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024-25 meglio classificate che non si sono qualificate direttamente per la Coppa del Mondo FIFA come vincitrici dei gironi né sono già entrate negli spareggi come seconde classificate dei gironi.

