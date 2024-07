Appiano Gentile continua a riempirsi. Dopo l'arrivo dei cinque italiani e di Arnautovic, nella giornata di oggi hanno varcato i cancelli del centro sportivo nerazzurro anche Hakan Calhanoglu e Yann Sommer.

Il portiere svizzero, che al suo ritorno a Milano ha trovato come nuovo compagno Josep Martinez, si dimostra abbastanza carico per la nuova annata in arrivo: "Cominciamo! 2024/2025", il messaggio pubblicato su Instagram dall'ex Bayern per accompagnare le foto del suo arrivo.

