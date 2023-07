Curioso siparietto social tra Yann Sommer, obiettivo dell'Inter per la porta del prossimo presente, e Marcus Thuram, arrivato a Milano nella sessione di mercato estiva. L'attaccante francese, avversario del portiere svizzero in Bundesliga nella sfide tra Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach, si è lasciato andare ad un commento in 'stile Trubin' sotto il post dell'esperto classe '88: una serie di occhi 'attenti' ad osservare la situazione.

