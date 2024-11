Yann Sommer analizza il pareggio tra Inter e Napoli alla Domenica Sportiva. "E' mancato poco - dice lo svizzero a fine gara -. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, anche grandi. Oltre al rigore. Anche il Napoli ne ha avuta una grande alla fine. Prendiamoci questo punto e ora recuperiamo".

Quindi un'analisi sui gol subiti e la differenza con lo scorso anno. "Domanda difficile, gli avversari giocano in maniera un po' diversa ora contro di noi. Proviamo sempre a non prendere gol, ma l'importante sono i punti. Mi prendo i 25 gol subiti se poi prendiamo lo scudetto. L'obiettivo è far sempre come contro l'Arsenal, ma il calcio è difficile".