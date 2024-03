"Sono molto felice di questa vittoria, non semplice contro una squadra forte, dura, in uno stadio così caldo". Yann Sommer si esprime in italiano nell'intervista rilasciata a Sportitalia al termine di Inter-Genoa. Pochi concetti, ma dimostrando di avere sempre più confidenza con la nostra lingua dopo le interviste rilasciate anche ieri in inglese.