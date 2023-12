Dopo qualche ora di silenzio per digerire il pari di ieri contro la Real Sociedad che ha fruttato all'Inter un secondo posto in classifica, l'estremo difensore dei nerazzurri, Yann Sommer è tornato a parlare sui social per ringraziare il popolo interista: "Finita la fare a gironi con un pareggio. Grazie per il vostro sostegno" si legge nel post Instagram postato dallo svizzero.

