Il portiere nerazzurro Yann Sommer analizza così ai microfoni di Inter TV la sofferta vittoria di stasera contro il Torino: “È una vittoria molto importante, bisogna stare attenti in queste partite perché si rischia la beffa, non siamo felici al 100% perché abbiamo commesso qualche errore su cui dobbiamo lavorare”.

Qual è il problema in difesa quest’anno?

“È una domanda difficile, al momento faccio fatica a rispondere. Lo scorso anno la difesa era uno dei nostri punti di forza, concedevamo pochissimi gol. Forse quest’anno le avversarie ci conoscono meglio e sanno come farci gol, ma sicuramente noi dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare in questo la prossima settimana, per questo non possiamo essere del tutto soddisfatti oggi”.

Lavorare sui dettagli sarà determinante.

“Sicuramente dobbiamo migliorare nelle preventive, dobbiamo migliorare in questo. A volte gli avversari hanno delle occasioni fortunate, sono cose che pagano. Abbiamo concesso credo 9 gol che sono molti di più dell’anno scorso, dobbiamo lavorare e trovare di nuovo un giusto equilibrio in difesa”.

Peccato per il rigore, avevi intuito.

“Sì, è un peccato, ma i rigori sono così. Ovviamente sono deluso perché quando tocchi la palla vuoi tenerla, ma cercherò di fare meglio la prossima volta”.