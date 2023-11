E' Yann Sommer a presentarsi in postazione DAZN dopo il pareggio di questa sera contro la Juventus. Questa l'analisi del portiere elvetico: "Nel secondo tempo avete visto che le due squadre non volevano rischiare troppo, non ci sono state troppe occasioni. Nella ripresa è stato un match molto tattico. Con la Juventus è sempre un match molto difficile perché difendono molto bene, è stato importante trovare il pareggio dopo la rete loro".

Come ti trovi col pacchetto difensivo nerazzurro?

"Da portiere è bello giocare con difensori così, questa è la nostra forza. Per noi è una chiave difendere così perché dobbiamo concedere meno occasioni possibili in questo campionato; anche questa sera si è visto come sia importante giocare bene da dietro. E' sorprendente la nostra compattezza, il modo in cui giochiamo".

Quanto ti piace giocare con i piedi?

"Non hanno fatto molta pressione, ho visto tutte le opzioni possibili. Abbiamo giocato a due tocchi e abbiamo trovato il gol, è sempre importante trovare una soluzione tra le linee e mettere in difficoltà gli avversari, nonostante la pressione di uno stadio".

