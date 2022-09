Francesco Calzona, neo commissario tecnico della Nazionale slovacca, ha rivelato che eleggerà il capitano della squadra attraverso una votazione fatta all'interno dello spogliatoio, non mancando di precisare che non avrebbe nulla in contrario se la fascia restasse sul braccio di Milan Skriniar: "Chiederò subito ai giocatori: se dicono Skriniar, sono d'accordo", ha spiegato in conferenza stampa l'ex assistente di Maurizio Sarri. Giovedì prossimo sarà tutto più chiaro, quando cioè andrà in scena la sfida contro l'Azerbaigian per la quinta giornata del gruppo K di Nations League.