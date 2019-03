A parte una super-offerta del Napoli di due estati fa e alcuni sondaggi da parte di altri club, all'Inter - riferisce Sky Sport - non è mai arrivata una proposta di acquisto irrinunciabile per Mauro Icardi. Poi magari è vero che l'ex capitano non ha mai deciso di approfondire i contatti con altre società, come ha fatto capire ieri nella lettera scritta su Instagram. Il club - spiega ancora l'emittente satellitare - ritiene di non dover far nulla in più di quanto abbia già fatto, farà l'offerta di rinnovo al giocatore come promesso pubblicamente da Beppe Marotta, ma si aspetta un passo di Maurito.

