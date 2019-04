Allenamento contraddistinto da una partitella a buona intensità quello effettuato dall'Inter quest'oggi ad Appiano Gentile, in vista della gara contro la Roma. Come riferisce Sky Sport, ancora a parte sia Borja Valero che Marcelo Brozovic, ma lo spagnolo, per il quale ieri sono state escluse lesioni muscolari dopo l'uscita dal campo di Frosinone, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per sabato.