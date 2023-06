Dopo il lungo periodo trascorso ai box per il problema alla schiena, Milan Skriniar torna in campo con la sua Slovacchia. E lo fa giocando 90 minuti nella sua prima partita ufficiale dopo i circa quattro mesi che l'hanno costretto a non poter indossare la maglia dell'Inter prima dell'ormai certo addio direzione Parigi: "È stata una partita fisicamente molto impegnativa - le sue parole ai media slovacchi dopo il successo in Islanda -. Abbiamo avuto molte rischi nel primo tempo, ma fortunatamente l'avversario non ci ha puniti. Dobbiamo evitarli in futuro".

"È bello aver ottenuto tre punti, ma possiamo ancora migliorare - puntualizza poi Skriniar -. Il nostro gioco si basa sulla prestazione della squadra. I ragazzi mi hanno aiutato oggi e io ho aiutato loro. Non è stato facile giocare 90 minuti dopo tanto tempo. Sono contento che stiamo insieme e che siamo riusciti a vincere".

