Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Bielorussia, Milan Skriniar mostra tutto il suo orgoglio per la fascia da capitano che indosserà nelle prossime partite con la sua Slovacchia: "Certo che sono contento di aver ottenuto la fascia. È un onore - assicura il difensore dell'Inter -. Ma ho già detto che non è il nastro sulla manica che conta, ma la squadra e i risultati. Ci aspetta una partita in cui dobbiamo avere tanta concentrazione, così da poter confermare la qualità che abbiamo in campo. Sarebbe stato meglio per noi farlo davanti al pubblico ovviamente, ma non possiamo fare nulla al riguardo. Un ambiente simile c'era anche a marzo durante la partita con la Finlandia. Con o senza spettatori, voglio vincere".