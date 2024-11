C'è anche un interista nella sestina di candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre: si tratta di Federico Dimarco, in lizza per vincere il premio di migliore giocatore del mese del campionato italiano al pari di Alessandro Buongiorno (Napoli), Moise Kean (Fiorentina), Ademola Lookman (Atalanta), Kephren Thuram (Juventus) e Mattia Zaccagni (Lazio).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 11ª alla 13ª della Serie A Enilive 2024/2025.

E` possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link: http://serieapotm.easports.com/