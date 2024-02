È Andrea Colombo l'arbitro designato per dirigere Inter-Atalanta, match valido per la 21ª giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Como avrà come assistenti Lo Cicero e Zingarelli, con Pairetto nelle vesti di quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Marini. Sassuolo-Napoli, altro match di recupero, viene invece affidata a Sozza. Ecco le designazioni ufficiali:

SASSUOLO – NAPOLI Mercoledì 28/02 h. 18.00

CHIFFI

PERETTI – IMPERIALE

IV: DI MARCO

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI

INTER – ATALANTA Mercoledì 28/02 h. 20.45

COLOMBO

LO CICERO – ZINGARELLI

IV: PAIRETTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARINI

