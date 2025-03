La prima finestra di calciomercato estivo, valida solo per i club della Serie A 2024/25, aprirà dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00), per venire incontro alle necessità di Inter e Juve che disputeranno il Mondiale per Club, un impegno extra rispetto alla classica stagione sportiva. Lo ha stabilito la FIGC, facendo seguito alla decisione già presa nel corso della riunione del Consiglio federale andata in scena lo scorso 21 novembre, su richiesta della Lega Serie A. Durante questo lasso di tempo potranno, inoltre, essere depositate le risoluzioni di accordi di prestito così come la conversione del prestito in operazione a titolo definitivo.

Chiusa questa parentesi di trattative, aprirà quella classica dal dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00), valida per i club del massimo campionato, per quelli di Serie B e Serie C.

Nel nuovo anno, il mercato di riparazione andrà dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

La FIGC, infine, ha reso note anche le date per l’esercizio dei "diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024", che quindi deve essere effettuato:

dal 1° giugno 2025 al 4 giugno 2025 per le opzioni;

dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 per le relative controopzioni;

dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025 per le opzioni;

dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025 per le relative controopzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025.